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Футболист Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА

В составе армейского клуба игрок выступал с 2004 по 2009 год, выиграв Кубок УЕФА и два чемпионата России.

19 августа, 11:36
<p>Фото © РПЛ</p>

Фото © РПЛ

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации издания, красно-синие могут подписать контракт с Жирковым в сентябре, если он успешно восстановится после травмы бедра. Напомним, 37-летний защитник получил повреждение в стартовом для сборной России матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.

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В составе ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год, выиграв Кубок УЕФА и два чемпионата России. Также он играл за тамбовский "Спартак", лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".

За сборную России защитник играл с 2005 года. В 105 матчах в составе национальной команды он забил два гола.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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