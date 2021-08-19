Футболист Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации издания, красно-синие могут подписать контракт с Жирковым в сентябре, если он успешно восстановится после травмы бедра. Напомним, 37-летний защитник получил повреждение в стартовом для сборной России матче Евро-2020 против Бельгии (0:3).

С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.

В составе ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год, выиграв Кубок УЕФА и два чемпионата России. Также он играл за тамбовский "Спартак", лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".