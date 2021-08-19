Международная федерация гимнастики считает, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым

Международная федерация гимнастики осталась довольна судейством турнира художниц на Олимпийских играх в Токио и заявила, что оно не было предвзятым. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

По данным IFG (Международная федерация гимнастики. — Прим. Лайфа) техническом комитетом организации была проведена проверка всех результатов и оценок судей, по результатам которой не было выявлено каких-либо нарушений.