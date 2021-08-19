Международная федерация гимнастики считает, что судейство на Олимпиаде не было предвзятым
Из-за сомнительных решений арбитров сборная России впервые за 25 лет осталась без олимпийского золота в этом виде программы.
Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis
Международная федерация гимнастики осталась довольна судейством турнира художниц на Олимпийских играх в Токио и заявила, что оно не было предвзятым. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
По данным IFG (Международная федерация гимнастики. — Прим. Лайфа) техническом комитетом организации была проведена проверка всех результатов и оценок судей, по результатам которой не было выявлено каких-либо нарушений.
"Технический комитет подтверждает, что рейтинг и результаты Олимпийских игр 2020 года в Токио по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными", — говорится в тексте релиза.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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