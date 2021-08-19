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"Спартак" сделал "интересное" предложение защитнику сборной Колумбии

В прошлом сезоне он провёл за свой клуб более 40 матчей и отметился одним забитым мячом.

19 августа, 10:11
<p>Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Московский "Спартак" может приобрести защитника сборной Колумбии Даниэля Муньоса, который является игроком "Генка". Об этом сообщает ESPN.

По данным издания, красно-белые могут сделать "интересное" предложение 25-летнему защитнику. При этом порталом Transfermarkt он оценивается в 10 миллионов евро.

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В прошлом сезоне в составе "Генка" он провёл 44 матча, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету шесть матчей в составе национальной команды Колумбии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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