"Спартак" сделал "интересное" предложение защитнику сборной Колумбии

По данным издания, красно-белые могут сделать "интересное" предложение 25-летнему защитнику. При этом порталом Transfermarkt он оценивается в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе "Генка" он провёл 44 матча, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету шесть матчей в составе национальной команды Колумбии.