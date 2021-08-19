"Уфа" объявила о возвращении Урунова из "Спартака"
За клуб из Башкортостана он выступал ранее, проведя в общей сложности 20 матчей.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Узбекский футболист Остон Урунов вернулся в футбольный клуб "Уфа" из московского "Спартака".
"ФК "Уфа" и московский "Спартак" договорились об аренде — с правом последующего выкупа — полузащитника национальной сборной Узбекистана Остона Урунова", — говорится в сообщении пресс-службы башкирской команды.
В составе "Уфы" Урунов играл в сезонах 2019/2020 и 2020/2021, проведя в общей сложности 20 матчей.
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