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"Краснодар" не захотел отдавать молодую звезду Сулейманова в Турцию

В текущем сезоне он выходил на поле четыре раза, однако не отметился какими-либо результативными действиями.

19 августа, 09:12

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

"Краснодар" отказался отдавать молодую звезду команды — Магомеда-Шапи Сулейманова — в аренду в турецкий клуб "Коньяспор". Об этом со ссылкой на источник пишет "Чемпионат".

По информации собеседника издания, "быки" не захотели включать в сделку пункт о праве выкупа игрока, поскольку пока не намерены с ним расставаться. В итоге переговоры были приостановлены. Также интерес к игроку проявлял новичок итальянской Серии А "Венеция".

"Краснодар" хочет продать юную звезду команды Сулейманова

"Краснодар" хочет продать юную звезду команды Сулейманова

В нынешнем сезоне Сулейманов появлялся на поле четыре раза, однако не отметился какими-либо результативными действиями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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