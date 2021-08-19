"Краснодар" не захотел отдавать молодую звезду Сулейманова в Турцию

"Краснодар" отказался отдавать молодую звезду команды — Магомеда-Шапи Сулейманова — в аренду в турецкий клуб "Коньяспор". Об этом со ссылкой на источник пишет " Чемпионат ".

По информации собеседника издания, "быки" не захотели включать в сделку пункт о праве выкупа игрока, поскольку пока не намерены с ним расставаться. В итоге переговоры были приостановлены. Также интерес к игроку проявлял новичок итальянской Серии А "Венеция".