Футболист "Спартака" Жиго может перейти в итальянский клуб

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, в приобретении Жиго заинтересован "Торино". Стороны могут договориться о трансфере за 4 миллиона евро.

Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 78 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.