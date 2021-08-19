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Футболист "Спартака" Жиго может перейти в итальянский клуб

За красно-белых француз играет с 2018 года. Ранее сообщалось, что клуб прорабатывает вопрос о получении защитником российского гражданства.

19 августа, 08:22
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, в приобретении Жиго заинтересован "Торино". Стороны могут договориться о трансфере за 4 миллиона евро.

Французский защитник выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 78 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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Контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2022 года. Сейчас клуб ведёт переговоры о продлении соглашения. Также прорабатывается вопрос о получении футболистом российского гражданства.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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