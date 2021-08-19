Олимпийскую чемпионку Ласицкене не впустили в США на соревнования

Российская олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене вынуждена пропустить этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Соревнования состоятся 21 августа.

"Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у неё нет американской въездной визы. Её следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа", — сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

На Олимпиаде в Токио наша знаменитая прыгунья добилась феноменального результата, опередив всех соперниц, несмотря на травмы в ходе нынешнего сезона. 28-летняя спортсменка оказалась единственной, кто взял 2,04 метра. Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира. Она побеждала на мировых первенствах в прыжках в высоту в 2015, 2017 и 2019 годах.