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Олимпийскую чемпионку Ласицкене не впустили в США на соревнования

Россиянка — трёхкратная чемпионка мира. Она побеждала на мировых первенствах в прыжках в высоту в 2015, 2017 и 2019 годах.

18 августа, 21:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSUkd88i38E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Ласицкене</a></p>

Фото © Instagram / Мария Ласицкене

Российская олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене вынуждена пропустить этап Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Соревнования состоятся 21 августа.

"Мария не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине по причине того, что у неё нет американской въездной визы. Её следующим стартом станет этап в Лозанне 26 августа", — сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

На Олимпиаде в Токио наша знаменитая прыгунья добилась феноменального результата, опередив всех соперниц, несмотря на травмы в ходе нынешнего сезона. 28-летняя спортсменка оказалась единственной, кто взял 2,04 метра. Ласицкене — трёхкратная чемпионка мира. Она побеждала на мировых первенствах в прыжках в высоту в 2015, 2017 и 2019 годах.

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Напомним, в мае американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Олимпийской чемпионке пришлось обратиться за помощью к ОКР, МИД, официальному представителю внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и Министерству спорта.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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