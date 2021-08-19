Очень обидные клички быков стали причиной отмены корриды в испанском городе

В испанском городе Хихон отменили корриду из-за неполиткорректных, по мнению местных властей, кличек быков — Феминист и Нигериец. Такое решение приняла мэр города Ана Гонсалес.

Как пишет Europe Press, мэр заявила, что власти не будут стоять в стороне, потому что в городе сейчас выстраивается система гендерного равенства, которая даёт возможность безболезненно интегрироваться в общество человеку любой национальности. Организаторы корриды, по её мнению, пересекли сразу несколько "красных линий".

Такое решение местных властей уже подверглось критики и язвительным высказываниям со стороны оппозиции. Представители Народной партии заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они начали сбор голосов против принятого городскими властями решения.