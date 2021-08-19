Очень обидные клички быков стали причиной отмены корриды в испанском городе
Мэр города возмутилась решением организаторов зрелища попытаться задеть женщин и мигрантов.
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В испанском городе Хихон отменили корриду из-за неполиткорректных, по мнению местных властей, кличек быков — Феминист и Нигериец. Такое решение приняла мэр города Ана Гонсалес.
Как пишет Europe Press, мэр заявила, что власти не будут стоять в стороне, потому что в городе сейчас выстраивается система гендерного равенства, которая даёт возможность безболезненно интегрироваться в общество человеку любой национальности. Организаторы корриды, по её мнению, пересекли сразу несколько "красных линий".
Такое решение местных властей уже подверглось критики и язвительным высказываниям со стороны оппозиции. Представители Народной партии заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они начали сбор голосов против принятого городскими властями решения.
Отметим, что вопрос мигрантов из Африки, в том числе Нигерии, — больной для страны. Так, ранее более 40 мигрантов погибли на пути в Испанию. По данным правозащитников, за последние полгода умерло более 2000 человек, которые пытались доплыть до Европы в поисках новой жизни.
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