Байден признался, что не видел пути для выхода из Афганистана без хаоса

Президент США Джон Байден считает, что хаос при выводе американских войск из Афганистана был неизбежен. Он не видел пути, который помог бы предотвратить такое развитие событий.

"Нам ещё предстоит обернуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести, не провоцируя хаос, — я не знаю, как это происходит", — сказал Джо Байден В интервью телеканалу ABC.

Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.