Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области
Это был плановый полёт. Боевая машина упала в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.
Фото © Минобороны РФ
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, лётчик погиб. Об этом сообщили в Южном военном округе.
"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29", — сообщили в пресс-службе ЮВО.
Там добавили, что истребитель упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. На истребителе не было боекомплекта. К месту крушения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космическими силами.
По данным Лайфа, самолёт упал в 23:00 при выполнении тренировочного полёта. За территорию полигона он не вылетел, так как потерпел крушение рядом со взлётной полосой. Боевая машина приписана к 185-му Центру боевой подготовки и боевого применения ВКС.
Напомним, что накануне, 17 августа, в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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