Истребитель МиГ-29 разбился в Астраханской области

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, лётчик погиб. Об этом сообщили в Южном военном округе.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полёта потерпел крушение самолёт МиГ-29", — сообщили в пресс-службе ЮВО.

Там добавили, что истребитель упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. На истребителе не было боекомплекта. К месту крушения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космическими силами.