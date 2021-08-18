Была в депрессии: Арестована россиянка, выбросившая чужого младенца из окна роддома
Малыш скончался. Против 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка".
Арестована россиянка, выбросившая чужого младенца из окна роддома. Видео © LIFE
В Башкортостане суд арестовал 29-летнюю Алину Арасланову, которая выбросила чужого новорождённого из окна роддома. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия".
Трагедия, которая потрясла Стерлитамак, произошла 16 августа. Араслановой и её соседке по палате в клинической больнице № 1 принесли детей на кормление. В какой-то момент обвиняемая схватила малыша другой роженицы и выбросила с третьего этажа.
Лайф сообщал, что против 29-летней подозреваемой 16 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка". В СУ СК РФ по региону тогда сообщили, что мера пресечения будет избрана позже.
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