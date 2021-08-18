Арестована россиянка, выбросившая чужого младенца из окна роддома. Видео © LIFE

В Башкортостане суд арестовал 29-летнюю Алину Арасланову, которая выбросила чужого новорождённого из окна роддома. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия".

Трагедия, которая потрясла Стерлитамак, произошла 16 августа. Араслановой и её соседке по палате в клинической больнице № 1 принесли детей на кормление. В какой-то момент обвиняемая схватила малыша другой роженицы и выбросила с третьего этажа.