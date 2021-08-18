НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Была в депрессии: Арестована россиянка, выбросившая чужого младенца из окна роддома

Малыш скончался. Против 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка".

18 августа, 20:40

Арестована россиянка, выбросившая чужого младенца из окна роддома. Видео © LIFE

В Башкортостане суд арестовал 29-летнюю Алину Арасланову, которая выбросила чужого новорождённого из окна роддома. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия".

Трагедия, которая потрясла Стерлитамак, произошла 16 августа. Араслановой и её соседке по палате в клинической больнице № 1 принесли детей на кормление. В какой-то момент обвиняемая схватила малыша другой роженицы и выбросила с третьего этажа.

В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребёнка подруги

В Новой Москве женщина выкинула из окна грудного ребёнка подруги

Лайф сообщал, что против 29-летней подозреваемой 16 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребёнка". В СУ СК РФ по региону тогда сообщили, что мера пресечения будет избрана позже.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1