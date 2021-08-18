В США рассказали об обстановке в аэропорту Кабула

Аэропорт Кабула продолжает находиться под контролем американских военных. Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли на брифинге для журналистов, сейчас там находится около пяти тысяч военнослужащих.

Генерал также заверил, что представители радикального движения "Талибан"* дали гарантии безопасности для тех американских граждан, которые будут пытаться добраться до аэропорта Кабула.

"По линии Госдепартамента "Талибан" гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США", — сказал Марк Милли.