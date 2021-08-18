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В США рассказали об обстановке в аэропорту Кабула

Сейчас он находится под контролем американских военных. Талибы дали гарантии безопасности для направляющихся туда граждан США.

18 августа, 20:00
<p>Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Фото © ТАСС / ЕРА

Аэропорт Кабула продолжает находиться под контролем американских военных. Как отметил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли на брифинге для журналистов, сейчас там находится около пяти тысяч военнослужащих.

Генерал также заверил, что представители радикального движения "Талибан"* дали гарантии безопасности для тех американских граждан, которые будут пытаться добраться до аэропорта Кабула.

"По линии Госдепартамента "Талибан" гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США", сказал Марк Милли.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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