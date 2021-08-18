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Муж застрелил директрису трассы "Формулы-1", застав её с любовницей

По предварительной версии, он совершил расправу на почве ревности. По данным СМИ, о сексуальных пристрастиях супруги бельгиец знал и раньше.

18 августа, 19:37

Фото © prosports.kz

Подробности трагедии, охватившей бельгийский мир автоспорта, продолжают потрясать поклонников автоспорта. Двойная потеря громких имён. Генерального директора бельгийской трассы "Формулы-1" Спа-Франкоршам 51-летнюю Натали Майе и её 53-летнюю любовницу Энн застрелил муж Натали 75-летний Франц Дюбуа, застав женщин вдвоём в постели. После мужчина совершил самоубийство, сообщает британский таблоид Express.

Натали занимала пост гендиректора трассы с 2016 года, Франц был владельцем одной из автомобильных команд и соучредителем гоночной серии VW Fun Cup. В прошлом супруги были гонщиками. Натали в 2006 году выиграла серию 25 Heures VW Fun.

В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

Полиция квалифицирует дело как двойне убийство и самоубийство. Отмечается, что муж мог пойти на расправу из-за ревности. В то же время знакомые мужчины утверждают, что Дюбуа давно знал о лесбийских отношениях Натали, не смотря на их 17-летний брак.

"Она олицетворяла дух автоспорта. Все мои мысли и сочувствие обращены к её семье, друзьям и командам Спа-Франкоршам", — написал в Твиттере бывший босс "Формулы-1" Жан Тодт.

Ранее сообщалось, что россиянин жестоко расправился с 16-летней возлюбленной в приступе ревности.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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