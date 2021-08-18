Муж застрелил директрису трассы "Формулы-1", застав её с любовницей

Подробности трагедии, охватившей бельгийский мир автоспорта, продолжают потрясать поклонников автоспорта. Двойная потеря громких имён. Генерального директора бельгийской трассы "Формулы-1" Спа-Франкоршам 51-летнюю Натали Майе и её 53-летнюю любовницу Энн застрелил муж Натали 75-летний Франц Дюбуа, застав женщин вдвоём в постели. После мужчина совершил самоубийство, сообщает британский таблоид Express.

Натали занимала пост гендиректора трассы с 2016 года, Франц был владельцем одной из автомобильных команд и соучредителем гоночной серии VW Fun Cup. В прошлом супруги были гонщиками. Натали в 2006 году выиграла серию 25 Heures VW Fun.

Полиция квалифицирует дело как двойне убийство и самоубийство. Отмечается, что муж мог пойти на расправу из-за ревности. В то же время знакомые мужчины утверждают, что Дюбуа давно знал о лесбийских отношениях Натали, не смотря на их 17-летний брак.

"Она олицетворяла дух автоспорта. Все мои мысли и сочувствие обращены к её семье, друзьям и командам Спа-Франкоршам", — написал в Твиттере бывший босс "Формулы-1" Жан Тодт.