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В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

52-летняя Наталья П. пропала в Сыктывкаре 27 июля, когда отправилась на пробежку с собакой. Через какое-то время животное вернулось домой без хозяйки, на поиск которой вскоре бросились волонтёры.

30 июля, 10:47

Фото © Соцсети

Однако история получила трагический исход. 30 июля бывший муж Натальи признался, что из ревности убил экс-возлюбленную, считая, что она его предала. Затем преступник показал, где спрятал тело, — он закопал его в лесу, на берегу реки Сысолы, пишет телеграм-канал "112".

Фото © Telegram / 112, соцсети

Фото © Telegram / 112, соцсети

Наталья была предпринимательницей и владелицей фитнес-клуба. У себя в соцсетях она называла себя путешественницей и мастером женских практик, направленных на раскрытие сексуальности. Бизнес-леди обещала помочь клиенткам обрести женственность, которая привлекает в жизнь мужчин, деньги и удачу.

Последние годы я много путешествую, бываю в местах силы в разных странах, посещаю женские практики и активно занимаюсь пробуждением женственности. Моя МИССИЯ — научить женщин любить себя и жизнь, чувствовать себя красивой, любимой, счастливой — БОГИНЕЙ!

Наталья П.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

За год до того, как погибнуть от руки бывшего мужа, Наталья написала пост, где рассуждала о насилии и изменах со стороны мужчин. Бизнесвумен призывала женщин попросить прощения.

Сегодня лучший день для того, чтобы попросить прощения всех тех мужчин, кого вы обвинили в насилии и, возможно, в предательстве. И взять на себя ответственность за всё содеянное.
Всегда жертва приглашает палача. <...> Достаточно манипуляций

Наталья П.

Под Харьковом 6-летнюю девочку убил 13-летний сосед, который пугал своей жестокостью весь посёлок

Под Харьковом 6-летнюю девочку убил 13-летний сосед, который пугал своей жестокостью весь посёлок

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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