В Сыктывкаре бывший муж из ревности убил владелицу фитнес-клуба, которая учила женщин "любить себя"

Сегодня лучший день для того, чтобы попросить прощения всех тех мужчин, кого вы обвинили в насилии и, возможно, в предательстве. И взять на себя ответственность за всё содеянное.

Всегда жертва приглашает палача. <...> Достаточно манипуляций

Наталья П.