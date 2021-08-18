Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с талибами
По мнению турецкого лидера, это позволит защитить интересы турков, проживающих в Афганистане.
Фото © Instagram / rterdogan
Турция готова сотрудничать с движением "Талибан"*, которое за короткий срок смогло захватить Афганистан на фоне вывода оттуда американских войск. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", — заявил Эрдоган.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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