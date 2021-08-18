Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с талибами

Турция готова сотрудничать с движением "Талибан"*, которое за короткий срок смогло захватить Афганистан на фоне вывода оттуда американских войск. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", — заявил Эрдоган.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.