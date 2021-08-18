Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с Путиным и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в грядущие выходные планирует провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"У нас переговоры с Меркель в конце этой недели и с Путиным — в выходные", — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.