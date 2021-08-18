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Эрдоган сообщил о намерении провести переговоры с Путиным и Меркель

Ранее стало известно, что канцлер Германии посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев.

18 августа, 19:00
<p>Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в грядущие выходные планирует провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"У нас переговоры с Меркель в конце этой недели и с Путиным — в выходные", — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.

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Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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