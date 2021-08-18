В Белоруссии назвали бездоказательными обвинения Литвы в провокациях на границе. © Telegram-канал / Погранкомитет Белоруссии

Минск назвал бездоказательными обвинения Вильнюса в незаконном нарушении государственного рубежа двенадцатью пограничниками и "насильном вталкивании" 35 мигрантов на территорию Литвы.

"На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками. Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации с целью искусственного создания информационного резонанса", — говорится в сообщении белорусского погранкомитета в Telegram-канале.

В свою очередь белорусские пограничники утверждают, что 17 августа отряд с их стороны обнаружил попытку "принуждения мигрантов незаконно перейти" границу республики. "Насильственные действия в отношении беженцев совершали вооружённые люди в военной форме" на территории сопредельного государства, отмечается в сообщении. Далее, по словам служащих ведомства, всё происходило логично — они перекрыли движение и направили обратно выдворяемых иностранцев. В это время литовские силовики отказались от своих намерений, в результате чего Минск предотвратил нарушение своей границы.

Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границ мигрантами с территории Белоруссии. В свою очередь Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. В связи с миграционным кризисом в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".