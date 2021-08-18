Депутат Хинштейн оценил концепцию введения электронных паспортов

Сначала нужно ввести паспорта с электронными носителями (ПЭН) и уже после этого следует начать внедрять мобильные приложения с QR-кодами как аналогами удостоверения личности. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Я согласен с самим подходом, что нужно упростить (верификацию граждан. — Прим. Лайфа) и для людей в первую очередь, и для государства — во вторую. И паспорт с электронным носителем — это в первую очередь, конечно же, удобство, а во вторую — безопасность", — цитирует ТАСС слова Хинштейна.

По словам депутата, выдача ПЭН является первоочередной задачей, осуществление которой запланировано на 1 декабря. Отмечается, что логично сначала запустить чипы и одновременно с этим заниматься разработкой мобильного приложения с QR-кодами. Это делается для того, "чтобы человек, получая ПЭН, мог по желанию это мобильное приложение скачивать". Кроме того, Хинштейн считает, что нужна именно общая концепция введения электронных паспортов.

"Нелогично и неразумно делать две базы данных, два источника. В паспорт с электронным носителем входят все сведения, которые есть в паспорте, плюс биометрия — там есть отпечаток пальца и биометрическое изображение трёхмерное", — отметил он, добавив, что QR-код будет содержать идентичную информацию.

Также, по словам политика, электронные паспорта будет гораздо сложнее подделать, чем бумажные. Микрочипы, из которых состоят ПЭН, имеют лицензию по всем степеням правил защищённости органов безопасности. Хинштейн подчеркнул, что делать это смогут только российские компании, имеющие соответствующую лицензию.