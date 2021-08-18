Меркель и Байден договорились о тесном сотрудничестве военных в аэропорту Кабула
Кроме того, канцлер ФРГ и американский лидер сошлись в том, что из Афганистана необходимо "вывести как можно больше нуждающихся в защите людей".
Ангела Меркель и Джо Байден. Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден по телефону обсудили обстановку в Афганистане. Как сообщает кабмин ФРГ, в ходе переговоров стороны условились о сотрудничестве.
"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", — сказано в сообщении.
Кроме того, стороны сошлись в том, что из Афганистана необходимо "вывести как можно больше нуждающихся в защите людей". Также сообщается, что Меркель созвонилась и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поблагодарила его за эвакуацию граждан Германии из захваченной талибами республики.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
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