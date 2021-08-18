Меркель и Байден договорились о тесном сотрудничестве военных в аэропорту Кабула

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден по телефону обсудили обстановку в Афганистане. Как сообщает кабмин ФРГ, в ходе переговоров стороны условились о сотрудничестве.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны сошлись в том, что из Афганистана необходимо "вывести как можно больше нуждающихся в защите людей". Также сообщается, что Меркель созвонилась и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поблагодарила его за эвакуацию граждан Германии из захваченной талибами республики.