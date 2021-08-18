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Меркель и Байден договорились о тесном сотрудничестве военных в аэропорту Кабула

Кроме того, канцлер ФРГ и американский лидер сошлись в том, что из Афганистана необходимо "вывести как можно больше нуждающихся в защите людей".

18 августа, 18:12

Ангела Меркель и Джо Байден. Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден по телефону обсудили обстановку в Афганистане. Как сообщает кабмин ФРГ, в ходе переговоров стороны условились о сотрудничестве.

"Канцлер и президент договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула", — сказано в сообщении.

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Кроме того, стороны сошлись в том, что из Афганистана необходимо "вывести как можно больше нуждающихся в защите людей". Также сообщается, что Меркель созвонилась и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поблагодарила его за эвакуацию граждан Германии из захваченной талибами республики.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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