Жительница Самары рассказала, как скорая отказалась спасать её сына-инвалида

Жительница Самары Людмила Ланцова рассказала, как два месяца назад скорая помощь отказалась забирать её сына, страдающего туберкулёзом позвоночника, у которого случился приступ, а следующая бригада медиков констатировала смерть мужчины. Трагичной историей женщина поделилась в беседе с телеканалом "360".

Последние шесть лет 37-летний Михаил Ланцов провёл в постели, мать единственная, кто поддерживал жизнь молодого мужчины. В 2015 году ему поставили диагноз "туберкулёз позвоночника", а к 2017 году палочки Коха разрушили 29 позвонков из 34.

"Он был нормальным, с головой у него всё было нормально. Он в Интернете лазил, читал там, помогал мне с телефоном. Мы всегда надеялись, что ещё как-то подольше поживём вместе", — рассказала Людмила.

По словам женщины, приступы у мужчины случались примерно раз в год, но его всегда спасала помощь врачей. Однако в последний раз медики отказались забирать Михаила, что привело к летальному исходу. Мать погибшего так и не знает, что именно произошло с её ребёнком и ответит ли кто-то за его смерть. По её словам, две сотрудницы первой вызванной скорой еле удержали бьющегося в судорогах пациента. Людмила вспоминает, что одна из прибывших медиков не стала читать историю болезни Михаила, сказав, что её трудовой день длится уже 24 часа. Женщине пришлось пересказывать историю болезни сына.

"Я была так напугана, мне так страшно было. Она говорит: "Ну как его везти в больницу? Мы его привезём, а назад вы его как повезёте? Смысл какой его везти?" Я сказала, что не знаю. Они повернулись, ничего мне не сказали и уехали", — рассказала Людмила.

Через несколько минут после ухода бригады Михаил начал затихать. Пожилая женщина вызвала сыну ещё скорую, но прибывшие специалисты, сделав кардиограмму, констатировали смерть пациента.

В пятницу, 13 августа, Людмила Ланцова обратилась в Росздравнадзор с просьбой разобраться в ситуации. Ответа пока не получила. В Минздраве Самарской области телеканалу "360" ответили, что изучают ситуацию по данным из СМИ.