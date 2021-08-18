Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за час

В Москве сегодня, 18 августа, за час выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 19% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ за час выпало 19 миллиметров, или 25%, месячной нормы (осадков). Порывы ветра местами достигали 22 метров в секунду. В окрестностях наблюдался град", — отметил синоптик.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сильный ветер повалил в городе 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Там также отметили, что, согласно прогнозу, в столичном регионе продолжится дождь, его интенсивность усилится ночью. Может выпасть ещё до 20 миллиметров осадков.