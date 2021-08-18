В МИД заявили, что Запад использует Навального для попыток давления на Россию
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ФРГ до сих пор не ответила на восемь писем, посланных российской стороной по поводу дела блогера, а также не предоставила доказательства в пользу того, что он якобы был отравлен.
Западные страны удерживают фигуру Алексея Навального в новостной повестке, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию в России, в том числе на избирательную кампанию в Государственную думу. Об этом заявили в МИД РФ по случаю годовщины "дела Навального".
В ведомстве отметили, что отдельные государства Запада, в том числе через СМИ, "последовательно конструируют из А. Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России". Также комментарии определённой направленности "регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО".
"Пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы "команды" блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в Российской Федерации и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва 17–19 сентября 2021 года", — говорится в комментарии МИД РФ.
Кроме того, отмечается, что действия властей ФРГ и их союзников говорят о том, что они являются "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам".
Также отмечается, что Германия не намерена реагировать на запросы России по делу Алексея Навального. Об этом говорят и восемь обращений Генпрокуратуры РФ по этому делу, которые отправлялись в ФРГ и остались без ответа.
"Эта откровенно провокационная позиция свидетельствует о том, что Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения", — отметили в дипведомстве.
Причём Германия и по сей день не предоставила "международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений" по поводу виновности российской стороны в отравлении Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу. В "Матросской Тишине" рассказали, что осуждённый оппозиционер дважды говорил о планах совершить побег, но адвокаты настаивают, что это была шутка.
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. А ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.