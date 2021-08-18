В МИД заявили, что Запад использует Навального для попыток давления на Россию

ФРГ до сих пор не ответила на восемь писем, посланных российской стороной по поводу дела блогера, а также не предоставила доказательства в пользу того, что он якобы был отравлен.

Западные страны удерживают фигуру Алексея Навального в новостной повестке, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию в России, в том числе на избирательную кампанию в Государственную думу. Об этом заявили в МИД РФ по случаю годовщины "дела Навального".

В ведомстве отметили, что отдельные государства Запада, в том числе через СМИ, "последовательно конструируют из А. Навального и его окружения образ организационного центра демократического протестного движения в России". Также комментарии определённой направленности "регулярно озвучиваются по линии правительств и внешнеполитических ведомств различных стран НАТО".

"Пресс-службы которых с готовностью подхватывают информационные вбросы "команды" блогера, стремящейся при подобной поддержке любыми способами удерживать его фигуру в новостной повестке в Российской Федерации и за рубежом с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва 17–19 сентября 2021 года", — говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, отмечается, что действия властей ФРГ и их союзников говорят о том, что они являются "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам".

Также отмечается, что Германия не намерена реагировать на запросы России по делу Алексея Навального. Об этом говорят и восемь обращений Генпрокуратуры РФ по этому делу, которые отправлялись в ФРГ и остались без ответа.

"Эта откровенно провокационная позиция свидетельствует о том, что Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения", — отметили в дипведомстве.

Причём Германия и по сей день не предоставила "международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений" по поводу виновности российской стороны в отравлении Алексея Навального.