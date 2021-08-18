США отказались считать бежавшего президента Афганистана значимой фигурой
Лидер покинул страну, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией государства.
Фото © Twitter / Ashraf Ghani
Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани больше не является значимой политической фигурой для этого государства. Такое мнение высказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
"Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом всё... Он больше не является фигурой в Афганистане", — сказала Шерман на брифинге.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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