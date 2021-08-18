Руководству Пентагона не было доложено разведкой США о том, что силы безопасности Афганистана могут так быстро сдать свои позиции в сражениях с радикальным движением "Талибан"*, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Таким образом, он опроверг сообщения о наличии подобных данных.

"Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка. Но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчётов, в которых бы прогнозировалось, что силы безопасности численностью 300 тысяч человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом 34 провинций и столицы Кабула", — отметил генерал.