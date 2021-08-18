"Испарились за 11 дней": США признали, что разведка не ожидала такого быстрого "разгрома" армии Афганистана
Генерал рассказал журналистам, что хорошо знаком с разведданными и не было ни отчётов, ни прогнозов по этому поводу.
Фото © ТАСС / Rahmat Gul
Руководству Пентагона не было доложено разведкой США о том, что силы безопасности Афганистана могут так быстро сдать свои позиции в сражениях с радикальным движением "Талибан"*, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Таким образом, он опроверг сообщения о наличии подобных данных.
"Я очень хорошо знаком с разведданными, а на войне никогда ничего нельзя сказать наверняка. Но я могу сказать вам, что, насколько мне известно, нет отчётов, в которых бы прогнозировалось, что силы безопасности численностью 300 тысяч человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом 34 провинций и столицы Кабула", — отметил генерал.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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