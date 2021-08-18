Показухой с поражающим воображение и отрывом от реальности назвал парад по случаю годовщины независимости Украины экс-советник главы Минобороны, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. На мероприятии покажут технику, которой на самом деле в Донбассе нет, и всё это с целью скрыть настоящие проблемы украинской армии.

"Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен — но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают", — написал журналист на своей странице в "Фейсбуке".

Бутусов отмечает, что техника, задействованная на передовой, на парад не выставляется, а выставляемая на фронте — отсутствует. Также не представлено вооружение, которое прежде всего нужно армии на востоке страны. Речь идёт о беспилотных летальных аппаратах, антиснайперских комплексах и оптико-локационных станциях, которые на самом деле армии поставляют волонтёры.

По словам журналиста, в армии проблемы с дизельным топливом и поставками других материалов — телефонных кабелей, систем видеонаблюдения, тепловизионных приборов наблюдения и тепловизионных прицелов. Все эти закупки делает не Минобороны, а даже порой воины на свои деньги, пишет Бутусов. Он напоминает в своей публикации, что в стране до сих пор нет стратегии реформирования армии. При этом президент Украины Владимир Зеленский получает фейковые доклады с заниженным количеством нарушений режима тишины в Донбассе. Он уточняет, что офис президента приказал скрывать обстрелы, чтобы не испортить верховному главнокомандующему праздник.

"Армия раздувается вширь. Новый закон о движении сопротивления увеличит численность ещё на 11 тысяч должностей. А вот что такое боеспособность — военно-политическое руководство не задумывается. Главное — назначить лояльных руководителей и побольше пиара, а ради чего — никаких программ и планов нет", — написал Бутусов.

Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники прошла в среду, 18 августа, в центре Киева. День независимости Украины отмечается 24 августа.