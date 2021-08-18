"Побольше пиара!": На Украине назвали парад в честь Дня независимости настоящей показухой
Журналист отмечает в своей публикации, что офис президента приказал скрывать обстрелы, чтобы не испортить верховному главнокомандующему праздник.
Фото © Минобороны Украины
Показухой с поражающим воображение и отрывом от реальности назвал парад по случаю годовщины независимости Украины экс-советник главы Минобороны, главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. На мероприятии покажут технику, которой на самом деле в Донбассе нет, и всё это с целью скрыть настоящие проблемы украинской армии.
"Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в Киеве. Парад стране, безусловно, нужен — но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают", — написал журналист на своей странице в "Фейсбуке".
Бутусов отмечает, что техника, задействованная на передовой, на парад не выставляется, а выставляемая на фронте — отсутствует. Также не представлено вооружение, которое прежде всего нужно армии на востоке страны. Речь идёт о беспилотных летальных аппаратах, антиснайперских комплексах и оптико-локационных станциях, которые на самом деле армии поставляют волонтёры.
По словам журналиста, в армии проблемы с дизельным топливом и поставками других материалов — телефонных кабелей, систем видеонаблюдения, тепловизионных приборов наблюдения и тепловизионных прицелов. Все эти закупки делает не Минобороны, а даже порой воины на свои деньги, пишет Бутусов. Он напоминает в своей публикации, что в стране до сих пор нет стратегии реформирования армии. При этом президент Украины Владимир Зеленский получает фейковые доклады с заниженным количеством нарушений режима тишины в Донбассе. Он уточняет, что офис президента приказал скрывать обстрелы, чтобы не испортить верховному главнокомандующему праздник.
"Армия раздувается вширь. Новый закон о движении сопротивления увеличит численность ещё на 11 тысяч должностей. А вот что такое боеспособность — военно-политическое руководство не задумывается. Главное — назначить лояльных руководителей и побольше пиара, а ради чего — никаких программ и планов нет", — написал Бутусов.
Первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники прошла в среду, 18 августа, в центре Киева. День независимости Украины отмечается 24 августа.
Ранее Лайф писал, что депутат ДНР назвал днём позора годовщину независимости Украины. По мнению Дмитрия Чурадзе, адекватным жителям страны нужно полностью вычистить Незалежную от "прислужников Запада", чтобы иметь возможность гордиться своей свободой.
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