Бежавший президент Афганистана ответил на слухи о набитом деньгами вертолёте

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны при наступлении талибов на Кабул, назвал необоснованными сообщения о том, что якобы покидал страну с огромным количеством наличных. Сообщалось, будто бы деньги подвезли к взлётной площадке на автомобиле, но часть средств пришлось бросить, так как они не поместились в вертолёт.

"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — сказал Гани в видеообращении, размещённом на странице в "Фейсбуке".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.

Вскоре Гани вышел на связь и пообещал вернуться на родину. Бывший лидер республики отметил, что пока будет вести консультации, чтобы продолжить борьбу за интересы своего народа.