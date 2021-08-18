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Бежавший президент Афганистана ответил на слухи о набитом деньгами вертолёте

В день, когда он покинул страну, сообщалось, что Гани был вынужден бросить часть наличных прямо в аэропорту.

18 августа, 20:17
<p>Кадр из видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ashrafghani.af/videos/1048125546018073/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ашраф Гани</a></p>

Кадр из видео © Facebook / Ашраф Гани

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны при наступлении талибов на Кабул, назвал необоснованными сообщения о том, что якобы покидал страну с огромным количеством наличных. Сообщалось, будто бы деньги подвезли к взлётной площадке на автомобиле, но часть средств пришлось бросить, так как они не поместились в вертолёт.

"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", — сказал Гани в видеообращении, размещённом на странице в "Фейсбуке".

"Не всё поместилось": В Посольстве РФ заявили, что Гани бежал из Кабула на набитом деньгами вертолёте

"Не всё поместилось": В Посольстве РФ заявили, что Гани бежал из Кабула на набитом деньгами вертолёте

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. В СМИ появлялись сообщения о том, что он может находиться в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, однако все они не подтвердились. Минувшей ночью журналисты рассказали, что Гани сейчас в Абу-Даби.

Вскоре Гани вышел на связь и пообещал вернуться на родину. Бывший лидер республики отметил, что пока будет вести консультации, чтобы продолжить борьбу за интересы своего народа.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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