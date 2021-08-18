На Урале водитель насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку

На Урале водитель "мазды" насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку. Видео © Соцсети

В Свердловской области в городе Каменске-Уральском произошло смертельное ДТП. Водитель "мазды" сбил бабушку и её внучку, когда те переходили дорогу. Как сообщают в УГИБДД УМВД РФ по региону, обе пострадавшие скончались на месте.

"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом перекрёстке. После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault", — рассказали в ведомстве, передаёт E1.ru.

Погибшей бабушке было 69 лет, а её внучке — всего восемь. Обстоятельства трагедии выясняются.