На Урале водитель насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку
Удар был настолько сильным, что их отбросило на встречно едущий автомобиль. Обе скончались на месте.
На Урале водитель "мазды" насмерть сбил бабушку и её восьмилетнюю внучку. Видео © Соцсети
В Свердловской области в городе Каменске-Уральском произошло смертельное ДТП. Водитель "мазды" сбил бабушку и её внучку, когда те переходили дорогу. Как сообщают в УГИБДД УМВД РФ по региону, обе пострадавшие скончались на месте.
"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом перекрёстке. После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault", — рассказали в ведомстве, передаёт E1.ru.
Погибшей бабушке было 69 лет, а её внучке — всего восемь. Обстоятельства трагедии выясняются.
А недавно в Воронеже водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов. Со слов мужчины, он не справился с управлением, потому что почувствовал себя плохо.
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