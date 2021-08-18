Для Афганистана приостановлена помощь от МВФ

Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.

На следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану финансовую помощь в размере около 400 миллионов долларов.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. При этом мировое сообщество пока не признало движение "Талибан" легитимным руководством Афганистана.