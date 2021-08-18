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Для Афганистана приостановлена помощь от МВФ

В организации объясняют это тем, что не ясен статус руководства страны. Власть талибов пока никто не признал.

18 августа, 20:57
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.

На следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану финансовую помощь в размере около 400 миллионов долларов.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. При этом мировое сообщество пока не признало движение "Талибан" легитимным руководством Афганистана.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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