Для Афганистана приостановлена помощь от МВФ
В организации объясняют это тем, что не ясен статус руководства страны. Власть талибов пока никто не признал.
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Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану. Такое решение было связано с тем, что нынешнее правительство не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ.
"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.
На следующей неделе фонд должен был перечислить Афганистану финансовую помощь в размере около 400 миллионов долларов.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. При этом мировое сообщество пока не признало движение "Талибан" легитимным руководством Афганистана.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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