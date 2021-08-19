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В России отменяется обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Также можно будет дистанционно расторгнуть или изменить договор. В числе других нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного документа в день его заключения.

18 августа, 21:04
<p>Фото © ГД РФ</p>

Фото © ГД РФ

Приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, российским автовладельцам будет разрешено с 29 августа. Как считает Центробанк России, такая мера поможет упростить автострахование и сделает этот полис более доступным. Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом России.

"Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО", — говорится на сайте регулятора.

Есть и другие новшества. Сред них  — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

Автоэксперт спрогнозировал рост спроса на ОСАГО из-за отмены обязательного техосмотра

Лайф рассказывал, что в МВД ранее предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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