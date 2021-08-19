Патрушев рассказал, есть ли предпосылки для ввода российских войск в Афганистан

У России нет предпосылок для военного реагирования на ситуацию, которая сложилась в Афганистане, где к власти пришёл "Талибан"*. РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Предпосылок для этого (ввода российских войск в Афганистан. — Прим. ред.) нет. На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнёрами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", — заявил Николай Патрушев.

В интервью газете "Известия" он напомнил, что для этих целей создан и успешно функционирует московский формат. Большое значение также отводится координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.

"Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", — сказал Патрушев.

При этом секретарь Совбеза РФ подчёркивает, что свергнутый проамериканский режим в Кабуле не спас и тот факт, что Афганистан на тот момент имел статус основного союзника США вне НАТО. По мнению Патрушева, примерно такая же ситуация в ближайшем будущем ожидает и Украину.

"Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идёт к распаду, а Белый дом в определённый момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", — заявил Патрушев.