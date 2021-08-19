СМИ: Роберт Левандовский намерен покинуть "Баварию"

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным издания, польский футболист, которому 21 августа исполнится 33 года, рассчитывает в течение ближайших двух лет перебраться в другой европейский топ-клуб.

Левандовский выступает за "Баварию" с 2014 года. В составе команды он провёл 331 матч, забил 297 голов и сделал 65 результативных передач. Мюнхенский клуб не планирует продавать своего лидера дешевле 117 миллионов евро.