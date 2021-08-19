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СМИ: Роберт Левандовский намерен покинуть "Баварию"

Польский бомбардир рассчитывает продолжить карьеру в другом чемпионате.

19 августа, 08:39
<p>Фото © ФК "Бавария"</p>

Фото © ФК "Бавария"

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский может покинуть команду. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным издания, польский футболист, которому 21 августа исполнится 33 года, рассчитывает в течение ближайших двух лет перебраться в другой европейский топ-клуб.

Левандовский выступает за "Баварию" с 2014 года. В составе команды он провёл 331 матч, забил 297 голов и сделал 65 результативных передач. Мюнхенский клуб не планирует продавать своего лидера дешевле 117 миллионов евро.

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В составе "Баварии" Левандовский стал семикратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В этом году немецкие журналисты признали его лучшим футболистом страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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