Вратаря Лунёва пригласили в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022

Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунёв вызван в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава правовой компании "Алетейя" Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

По его словам, в немецкий клуб пришло соответствующее приглашение от РФС.

Лунёв перешел в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.

Изначально главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх вратарей. В их число вошли Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").