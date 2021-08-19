Вратаря Лунёва пригласили в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022
Голкипер защищал ворота национальной команды с 2017 по 2018 год. Он выходил на поле в семи встречах, пропустив 14 голов.
Фото © РФС
Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунёв вызван в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава правовой компании "Алетейя" Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.
По его словам, в немецкий клуб пришло соответствующее приглашение от РФС.
Лунёв перешел в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена вратарь на поле ещё не выходил.
Изначально главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх вратарей. В их число вошли Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").
Лунёв защищал ворота сборной России с 2017 по 2018 год. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.
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