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В сборной России прокомментировали вызов Лунёва на предстоящие матчи

Ранее стало известно, что перешедший в "Байер" вратарь получил приглашение от национальной команды.

19 августа, 12:30
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал вызов голкипера "Байера" Андрея Лунёва в национальную команду для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.

"РФС отправил приглашение в "Байер" для вызова Андрея Лунёва на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени", — отметил Кафанов.

Отдельно он подчеркнул, что Лунёв является "одним из пяти, а не пятым". При этом, кто будет основным кипером команды во время предстоящих матчей, станет понятно лишь по результатам тренировок.

Вратаря Лунёва пригласили в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022

Вратаря Лунёва пригласили в сборную России для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022

Ранее Лайф сообщал, что голкипер Андрей Лунёв был вызван в состав сборной России по футболу. При этом для подготовки к предстоящим играм было вызвано ещё четыре вратаря.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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