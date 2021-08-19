В сборной России прокомментировали вызов Лунёва на предстоящие матчи

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал вызов голкипера "Байера" Андрея Лунёва в национальную команду для подготовки к матчам отбора ЧМ-2022.

"РФС отправил приглашение в "Байер" для вызова Андрея Лунёва на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени", — отметил Кафанов.

Отдельно он подчеркнул, что Лунёв является "одним из пяти, а не пятым". При этом, кто будет основным кипером команды во время предстоящих матчей, станет понятно лишь по результатам тренировок.