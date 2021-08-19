Американскую теннисистку Лепченко временно отстранили из-за допинга
Спортсменка родилась в Ташкенте в украинской семье. До 2007 года она выступала за Узбекистан.
Фото © Twitter / Jimmie48 Photography
Представительницу США Варвару Лепченко временно отстранили от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).
35-летняя спортсменка сдала положительную пробу 12 июля во время турнира в Будапеште. Сообщается, что в её пробе обнаружили запрещённые вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.
Лепченко родилась в Ташкенте в украинской семье. До 2007 года она выступала за Узбекистан. На турнирах WTA спортсменка не выиграла ни одного титула.
Лучший результат Лепченко на турнирах Большого шлема — четвёртый круг. До этой стадии она доходила на "Ролан Гаррос" в 2012 году и на US Open в 2015-м. В рейтинге WTA теннисистка из США сейчас занимает 127-е место.
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