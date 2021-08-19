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    Американскую теннисистку Лепченко временно отстранили из-за допинга

    Спортсменка родилась в Ташкенте в украинской семье. До 2007 года она выступала за Узбекистан.

    19 августа, 15:03
    <p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JJlovesTennis/status/1119211188703854593/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jimmie48 Photography</a></p>

    Фото © Twitter / Jimmie48 Photography

    Представительницу США Варвару Лепченко временно отстранили от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

    35-летняя спортсменка сдала положительную пробу 12 июля во время турнира в Будапеште. Сообщается, что в её пробе обнаружили запрещённые вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.

    Лепченко родилась в Ташкенте в украинской семье. До 2007 года она выступала за Узбекистан. На турнирах WTA спортсменка не выиграла ни одного титула.

    Игравшая против россиянок бразильская волейболистка отстранена из-за допинга

    Игравшая против россиянок бразильская волейболистка отстранена из-за допинга

    Лучший результат Лепченко на турнирах Большого шлема — четвёртый круг. До этой стадии она доходила на "Ролан Гаррос" в 2012 году и на US Open в 2015-м. В рейтинге WTA теннисистка из США сейчас занимает 127-е место.

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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