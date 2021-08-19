Американскую теннисистку Лепченко временно отстранили из-за допинга

Представительницу США Варвару Лепченко временно отстранили от участия в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

35-летняя спортсменка сдала положительную пробу 12 июля во время турнира в Будапеште. Сообщается, что в её пробе обнаружили запрещённые вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.

Лепченко родилась в Ташкенте в украинской семье. До 2007 года она выступала за Узбекистан. На турнирах WTA спортсменка не выиграла ни одного титула.