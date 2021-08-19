Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа
Такое решение, как отмечается, было принято в связи с расширением программы визита. В том числе переговоры теперь будут предусматривать и формат тет-а-тет.
Фото© ТАСС / ЕРА / STEFANIE LOOS / POOL / АР / Susan Walsh
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена состоится 31 августа, вместо 30 августа, как сообщалось ранее. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступление которого транслировал телеканал "Украина 24".
"В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа", — сказал министр иностранных дел Незалежной.
Он отметил, что переговоры теперь будут предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу лидеров в формате тет-а-тет.
Ранее Лайф рассказывал, что в МИД Украины назвали три темы переговоров Зеленского и Байдена. Отмечается, что речь пойдёт о политике, экономике и сфере безопасности.
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