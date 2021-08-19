Туркмения предоставила воздушное пространство для эвакуационных рейсов из Афганистана
Отмечается, что соответствующее решение принято согласно международным обязательствам и нормам гуманитарного права.
Фото © МИД Туркмении
Власти Туркмении разрешили использовать своё воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
"Как известно, в настоящее время ряд стран приступил к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В связи с этим Туркменистан <...> предоставляет своё воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", — сказано в записи на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение принято исходя из международных обязательств страны и норм гуманитарного права.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
А 17 августа представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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