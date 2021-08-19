Туркмения предоставила воздушное пространство для эвакуационных рейсов из Афганистана

Власти Туркмении разрешили использовать своё воздушное пространство для эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Как известно, в настоящее время ряд стран приступил к эвакуации своих граждан, находящихся в Афганистане. В связи с этим Туркменистан <...> предоставляет своё воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств", — сказано в записи на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято исходя из международных обязательств страны и норм гуманитарного права.

А 17 августа представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.