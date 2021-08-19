Певица Земфира жёстко отреагировала на отсутствие концертов из-за пандемии коронавируса, заявив, что её профессия уничтожена. Своим мнением по этому поводу она поделилась в сториз "Инстаграма".

"Времена, конечно, тёмные — абсолютно ничего не понятно. Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего", — написала артистка.

Земфира заметила, что потерянные билеты на концерты — ничто по сравнению с потерянной профессией. Она уточнила, что в прошлом году планировала сыграть на восьми-девяти фестивалях, однако в итоге получилось выступить лишь на двух. В этом году у артистки также были надежды на выступления, особенно после выхода нового альбома. Но ситуация повторяется — одним из последних ударов стал отменённый фестиваль в Испании.

По словам исполнительницы, ей нравится музицировать и репетировать, однако она "устала работать вхолостую". А идея играть онлайн-концерты Земфире не по душе, ведь в таком случае велик риск нарваться на "пиратов", которые посмотрят его бесплатно. При этом расходы на площадку и репетиции певице пришлось бы оплачивать самостоятельно. Но артистка не отчаивается и намерена работать дальше.

"Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты [Литвиновой] намечается грандиозный проект. Но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!" — добавила она.