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"Сделайте, блин, прививку": Земфира заявила, что пандемия ковида уничтожила профессию музыканта

За прошлый год из намеченных девяти фестивалей она отыграла лишь два, а с наступлением 2021-го ситуация с отменой концертов продолжается.

19 августа, 07:12
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CD1l5TyICp6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zemfiralive</a></p>

Фото © Instagram / zemfiralive

Певица Земфира жёстко отреагировала на отсутствие концертов из-за пандемии коронавируса, заявив, что её профессия уничтожена. Своим мнением по этому поводу она поделилась в сториз "Инстаграма".

"Времена, конечно, тёмные — абсолютно ничего не понятно. Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего", — написала артистка.

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Земфира заметила, что потерянные билеты на концерты — ничто по сравнению с потерянной профессией. Она уточнила, что в прошлом году планировала сыграть на восьми-девяти фестивалях, однако в итоге получилось выступить лишь на двух. В этом году у артистки также были надежды на выступления, особенно после выхода нового альбома. Но ситуация повторяется — одним из последних ударов стал отменённый фестиваль в Испании.

По словам исполнительницы, ей нравится музицировать и репетировать, однако она "устала работать вхолостую". А идея играть онлайн-концерты Земфире не по душе, ведь в таком случае велик риск нарваться на "пиратов", которые посмотрят его бесплатно. При этом расходы на площадку и репетиции певице пришлось бы оплачивать самостоятельно. Но артистка не отчаивается и намерена работать дальше.

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"Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты [Литвиновой] намечается грандиозный проект. Но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте, блин, прививку!" добавила она.

Ранее певица Анита Цой рассказала, что больше года ощущает на себе последствия ковида. Сейчас артистка продолжает курс реабилитации и физиотерапии, до этого полгода она занималась с педагогом по вокалу, чтобы восстановить дыхание.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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