Певица Анита Цой, которая переболела коронавирусом в 2020 году, рассказала, что восстановление после недуга продолжается до сих пор. О состоянии артистки пишет телеканал "360", рассматривая шансы на выздоровление певицы Максим.

"Я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что, если всё сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения лёгких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию лёгких", — рассказала Анита Цой.