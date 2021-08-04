МакSим ждёт долгое восстановление: Анита Цой рассказала, что больше года ощущает на себе последствия ковида
Сейчас артистка продолжает курс реабилитации и физиотерапии, до этого полгода она занималась с педагогом по вокалу, чтобы восстановить дыхание.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Певица Анита Цой, которая переболела коронавирусом в 2020 году, рассказала, что восстановление после недуга продолжается до сих пор. О состоянии артистки пишет телеканал "360", рассматривая шансы на выздоровление певицы Максим.
"Я до сих пор продолжаю курс реабилитации и физиотерапии. Так что, если всё сложить, последствия ковида я на себе ощущаю уже больше года. У меня было 52% поражения лёгких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию лёгких", — рассказала Анита Цой.
Ещё полгода артистка занималась с педагогом по вокалу, чтобы восстановить дыхание: сейчас она поёт уже в полную силу. Также Анита Цой сделала прививку от коронавируса, когда количество антител, выработавшихся после болезни, упало.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной, с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, а 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску.
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