Возросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже
Один из 25 раненых по-прежнему находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
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К утру 19 августа в Воронеже до 25 увеличилось число пострадавших от взрыва маршрутки, который произошёл неделю назад. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, ещё один горожанин, лечившийся амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии.
"Сейчас в ВОКБ № 1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжёлом состоянии. Восемь пациентов — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Восемь человек находятся в БСМП № 1, шестеро из которых — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Пять человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. Более 20 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СКР. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.
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