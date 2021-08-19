Возросло число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

К утру 19 августа в Воронеже до 25 увеличилось число пострадавших от взрыва маршрутки, который произошёл неделю назад. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, ещё один горожанин, лечившийся амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии.

"Сейчас в ВОКБ № 1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжёлом состоянии. Восемь пациентов — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Восемь человек находятся в БСМП № 1, шестеро из которых — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Пять человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник", — написал глава региона в своём телеграм-канале.