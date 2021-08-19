Украинские наёмники рассказали о несправедливом отношении к ним в Афганистане

Наёмники из Украины, работавшие в Афганистане по контракту с одной из западных частных военных компаний (ЧВК), сообщили о несправедливом отношении к ним. Их слова передаёт издание "Страна.ua".

"Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы — даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях", — заявил один из наёмников.

По его словам, смертность на таких миссиях повышенная. К ним относятся и разминирование, и арьергардное прикрытие отхода американских военных, и сопровождение транспорта с гуманитарной помощью и топливом в районы, которые толком никогда не контролировались ни американцами, ни афганскими правительственными войсками.

Кроме того, украинские наёмники получают заметно меньше западных коллег. Так, в то время как специалисты из других стран зарабатывают по 20 тысяч долларов, гражданам Украины платят от пяти до десяти тысяч. Также собеседники раскрыли, что заключают контракты с иностранными ЧВК через украинские фирмы-посредники.