В Роспотребнадзоре объяснили, почему при наличии вакцины нет лекарства от ковида

Разработка лекарственных препаратов требует более продолжительного времени и вложения средств, чем создание вакцины от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин", — приводит его слова РИА "Новости".

Горелов напомнил, что есть и другие инфекции, против которых существуют вакцины, но нет лекарств, — это корь и бешенство. Специалисты продолжают исследования до момента, если CoViD-19 не превратится в сезонное заболевание, заметил эпидемиолог. Кроме того, Горелов считает, что любое заболевание лучше профилактировать, чем его лечить.