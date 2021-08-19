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В Роспотребнадзоре объяснили, почему при наличии вакцины нет лекарства от ковида

По словам Александра Горелова, есть и другие инфекции, против которых нет лечения, но есть препараты для профилактики, — это корь и бешенство.

19 августа, 05:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Разработка лекарственных препаратов требует более продолжительного времени и вложения средств, чем создание вакцины от коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин", — приводит его слова РИА "Новости".

Горелов напомнил, что есть и другие инфекции, против которых существуют вакцины, но нет лекарств, — это корь и бешенство. Специалисты продолжают исследования до момента, если CoViD-19 не превратится в сезонное заболевание, заметил эпидемиолог. Кроме того, Горелов считает, что любое заболевание лучше профилактировать, чем его лечить.

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Инфекционист объяснил, что мешает полному прекращению пандемии коронавируса

Ранее инфекционист Светлана Малиновская назвала наиболее опасный способ заражения коронавирусом. Чтобы обезопасить себя и своих близких от болезни, нужно соблюдать меры профилактики, а также вакцинироваться, отметила эксперт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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