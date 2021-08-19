Комбинация "Спутника V" с другой вакциной дала хороший иммунитет

Комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" c препаратом американской компании Moderna показала повышенный иммунный ответ, заявил замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте. Он сообщил о результатах исследования, проводимого в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций в ходе видеовключения на презентации главы Минздрава Аргентины Карлы Виссотти в Москве.

"Данные не показывают каких-либо клинических или статистически значимых различий в отношении возникновения нежелательных явлений. Ни госпитализаций, ни осложнений не было. Мы действительно видим большее влияние комбинации "Спутника V" с Moderna, поскольку оценивается более высокий иммуногенный ответ", — приводит слова Ферранте пресс-служба ведомства.

Чиновник уточнил, что в исследовании приняли участие 600 человек, все с использованием "Спутника V" в качестве базы и объединением вакцины с Astrazeneca, Moderna и Sinopharm. Что касается последней, результаты ещё анализируют. Министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Креплак подтвердил безопасность совмещения вакцин: "Не было случаев серьёзных побочных эффектов, только лёгкие эффекты, которые проходят через семь дней, такие как боль, жар и жжение в месте нанесения, усталость, головная боль и боль в теле", — добавил он.