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США ввели ограничение на число авиапассажиров из Китая

Это ответ на решение китайских властей в отношении американской United Airlines. Однажды её рейсом в КНР прибыло пять человек с коронавирусом.

19 августа, 02:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вашингтон потребовал от авиакомпаний КНР ограничить количество пассажиров в течение предстоящих четырёх недель. Министерство транспорта заявило, что количество летящих в США на бортах китайских перевозчиков не должно превышать 40% от вместимости воздушных судов.

"Мы решили на период в четыре недели ограничить загрузку каждого из четырёх авиаперевозчиков КНР 40 процентами", сказано в заявлении.

С 23 августа по 19 сентября ограничения вступят в силу по очереди: с 23 по 29 августа — на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября — на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября — на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября — на рейсы Xiamen Airlines.

Меры были приняты в ответ на решение китайских властей в отношении американской United Airlines. КНР ввела ограничения по причине того, что у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус.

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Ранее Лайф рассказывал, что пассажир United Airlines соврал об отсутствии симптомов ковида и умер после экстренной посадки самолёта.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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