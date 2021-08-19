Путин намерен встретиться с лидерами партии "Единая Россия" и посетить её съезд
Окончательный план мероприятия ещё прорабатывается, однако известно, что оно будет публичным.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин намерен встретиться с представителями "Единой России" и посетить второй съезд партии. Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что встреча состоится 22 августа, а съезд запланирован на 24 число. Само мероприятие будет публичным, однако окончательный сценарий встречи ещё прорабатывается. На встрече будут присутствовать как пятёрка лидеров списка партии, так и "новые лица".
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
Комментариев: 0