Путин намерен встретиться с лидерами партии "Единая Россия" и посетить её съезд

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с представителями "Единой России" и посетить второй съезд партии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что встреча состоится 22 августа, а съезд запланирован на 24 число. Само мероприятие будет публичным, однако окончательный сценарий встречи ещё прорабатывается. На встрече будут присутствовать как пятёрка лидеров списка партии, так и "новые лица".