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Путин намерен встретиться с лидерами партии "Единая Россия" и посетить её съезд

Окончательный план мероприятия ещё прорабатывается, однако известно, что оно будет публичным.

19 августа, 02:00
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66253/photos/66162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с представителями "Единой России" и посетить второй съезд партии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что встреча состоится 22 августа, а съезд запланирован на 24 число. Само мероприятие будет публичным, однако окончательный сценарий встречи ещё прорабатывается. На встрече будут присутствовать как пятёрка лидеров списка партии, так и "новые лица".

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"Единая Россия" будет указана пятой в бюллетене на выборах в Госдуму

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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