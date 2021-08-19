Учёные нашли объяснение непреодолимой тяги к алкоголю

В головном мозге человека выявили группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя. Как обнаружили шведские биологи, срабатывают эти клетки даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что пить спиртное не нужно.

Чтобы прийти к заключению, с которым можно ознакомиться в журнале Science Advances, ученые из Университета Линчёпинга во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук и директором Центра социальной и аффективной нейробиологии Маркусом Хайлигом (Markus Heilig) провели нейробиологические исследования на крысах.

Сначала была произведена выборка тех животных, которые склонны к употреблению алкоголю. Затем среди них изучались особенности нейронных сигналов. Суть эксперимента заключалась в том, что по началу крысам можно было получить алкоголь просто нажав на кнопку. Затем задача усложнилась: вместе с порцией алкоголя они получали разряд тока.

Учёные пришли к выводу, что примерно треть животных продолжала нажимать кнопку, несмотря на дискомфорт и потенциальную угрозу жизни.

"Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться. Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет настолько решающей для такого сложного поведения. И я не мог представить себе, что можно так ясно продемонстрировать, манипулируя этими клетками извне, что они вызывают компульсивное поведение", — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Хайлига.