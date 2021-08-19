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"В националистическом стиле": На Украине решили применить символику СС в оформлении отеля

Владельцы гостиницы этого не скрывают и отмечают, что законом подобный символ не запрещён.

19 августа, 01:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=365820475114215&set=a.262479032115027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Руслан Марцинкив</a></p>

Фото © Facebook / Руслан Марцинкив

Мэрия украинского города Ивано-Франковска опубликовала эскиз дизайна нового фасада отеля "Бандерштадт". Горожане сразу усмотрели в нём отсылку к символике СС — стилизованную букву S в красно-чёрном оформлении (в оригинале их две).

На вопрос местного издания, почему в оформлении фасада появится нацистская руна, власти, во-первых, признали националистический мотив дизайна и заявили, что геометрические фигуры, которые используются в оформлении, не запрещены украинским законодательством. Издание, в свою очередь, напоминает, что в марте текущего года Украинский хельсинкский союз по правам человека создал базу символов ненависти. Так вот, в разделе с символикой движений есть эмблема СС, которая очень похожа на элемент нового фасада "Бандерштадта".

"Предварительный эскиз фасада гостиницы "Бандерштадт" выполнен в националистическом стиле с использованием геометрических фигур, не запрещённых действующим законодательством Украины", — цитирует "Страна" ответ горсовета.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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