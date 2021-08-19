"В националистическом стиле": На Украине решили применить символику СС в оформлении отеля
Владельцы гостиницы этого не скрывают и отмечают, что законом подобный символ не запрещён.
Фото © Facebook / Руслан Марцинкив
Мэрия украинского города Ивано-Франковска опубликовала эскиз дизайна нового фасада отеля "Бандерштадт". Горожане сразу усмотрели в нём отсылку к символике СС — стилизованную букву S в красно-чёрном оформлении (в оригинале их две).
На вопрос местного издания, почему в оформлении фасада появится нацистская руна, власти, во-первых, признали националистический мотив дизайна и заявили, что геометрические фигуры, которые используются в оформлении, не запрещены украинским законодательством. Издание, в свою очередь, напоминает, что в марте текущего года Украинский хельсинкский союз по правам человека создал базу символов ненависти. Так вот, в разделе с символикой движений есть эмблема СС, которая очень похожа на элемент нового фасада "Бандерштадта".
"Предварительный эскиз фасада гостиницы "Бандерштадт" выполнен в националистическом стиле с использованием геометрических фигур, не запрещённых действующим законодательством Украины", — цитирует "Страна" ответ горсовета.
Ранее Лайф писал, что в Совфеде назвали неонацизм на Украине источником серьёзных проблем для всей Европы. Так там прокомментировали заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, указавшей на абсурдные выводы французских дипломатов о невысокой популярности неонацистских группировок в Незалежной.
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