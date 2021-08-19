На вопрос местного издания, почему в оформлении фасада появится нацистская руна, власти, во-первых, признали националистический мотив дизайна и заявили, что геометрические фигуры, которые используются в оформлении, не запрещены украинским законодательством. Издание, в свою очередь, напоминает, что в марте текущего года Украинский хельсинкский союз по правам человека создал базу символов ненависти. Так вот, в разделе с символикой движений есть эмблема СС, которая очень похожа на элемент нового фасада "Бандерштадта".