"Нужно остановить "коричневую чуму": В Совфеде назвали неонацизм на Украине источником серьёзных проблем для всей Европы
Так там прокомментировали заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, указавшей на абсурдные выводы французских дипломатов о невысокой популярности неонацистских группировок в Незалежной.
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Ксенофобия и нацизм, "ядовито расцветшие на Украине", — это источник серьёзных проблем для всей Европы, считает сенатор Ольга Ковитиди. Так в беседе с RT она прокомментировала недавнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сочла абсурдными выводы французского внешнеполитического ведомства о том, что популярность неонацистских группировок в Незалежной "не превышает среднюю по Европе".
"Неслучайно европейские парламентарии призывают европейское сообщество обратить внимание и жёстко реагировать на возросшую активность неонацистских сил на Украине. Всё новое — это хорошо забытое старое", — сказала Ковитиди.
Также парламентарий добавила, что поддерживаемый лидерами крупных западных держав неонацизм в центральной Европе будет "дорого стоить".
"Память о миллионах человеческих жизней, зверски оборванных преступным фашистским режимом в годы Второй мировой войны, обязывает каждого из нас остановить эту "коричневую чуму", какими бы фальшивыми лозунгами они ни прикрывались", — заключила сенатор.
Как ранее писал Лайф, официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала позицию МИД Франции по неонацистам на Украине. По словам дипломата, французские власти, вероятно, плохо помнят историю ХХ века.
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