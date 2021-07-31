Ксенофобия и нацизм, "ядовито расцветшие на Украине", — это источник серьёзных проблем для всей Европы, считает сенатор Ольга Ковитиди. Так в беседе с RT она прокомментировала недавнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сочла абсурдными выводы французского внешнеполитического ведомства о том, что популярность неонацистских группировок в Незалежной "не превышает среднюю по Европе".

"Неслучайно европейские парламентарии призывают европейское сообщество обратить внимание и жёстко реагировать на возросшую активность неонацистских сил на Украине. Всё новое — это хорошо забытое старое", — сказала Ковитиди.

Также парламентарий добавила, что поддерживаемый лидерами крупных западных держав неонацизм в центральной Европе будет "дорого стоить".

"Память о миллионах человеческих жизней, зверски оборванных преступным фашистским режимом в годы Второй мировой войны, обязывает каждого из нас остановить эту "коричневую чуму", какими бы фальшивыми лозунгами они ни прикрывались", — заключила сенатор.