В России спрогнозировали масштабы предстоящей волны гриппа

Россиянам посоветовали привиться, а чтобы не перегружать иммунную систему, вакцинироваться от гриппа и от коронавируса с перерывом в 30 дней.

Волна гриппа этой осенью в России превзойдёт по масштабам прошлый год, считает кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. В 2020 году на фоне масочного режима и других повсеместных противоэпидемических мероприятий случаев традиционного осеннего заболевания стало меньше, говорит врач, но теперь можно ожидать новую вспышку. Пусть и не такую сильную, как обычно.

"В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя всё равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", — сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Чтобы не перегружать иммунную систему, кандидат медицинских наук рекомендует вакцинироваться от гриппа и от коронавируса с перерывом в 30 дней, тем более что прививочные кампании будут разворачиваться одновременно, не мешая друг другу. Наиболее важно это сделать пожилым, детям и людям, ослабленным хроническими заболеваниями. Группы риска у ОРВИ и CoViD-19 одинаковые, подчёркивает специалист.