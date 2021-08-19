В России спрогнозировали масштабы предстоящей волны гриппа

Волна гриппа этой осенью в России превзойдёт по масштабам прошлый год, считает кандидат медицинских наук, иммунолог, Николай Крючков. В 2020 году на фоне масочного режима и других повсеместных противоэпидемических мероприятий, случаев традиционного осеннего заболевания стало меньше, говорит врач, но теперь можно ожидать новую вспышку. Пусть и не такую сильную, как обычно.

"В этом сезоне, скорее всего, гриппа и ОРВИ будет больше, хотя всё равно значительно меньше, чем бывало в обычные сезоны. Тем не менее, и такие риски можно предотвратить, поэтому я рекомендую пройти вакцинацию от гриппа", — сказал Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Чтобы не перегружать иммунную систему, кандидат медицинских наук рекомендует вакцинироваться от гриппа и от коронавируса с перерывом в 30 дней, тем более, что прививочные кампании будут разворачиваться одновременно, не мешая друг другу. Наиболее важно это сделать пожилым и людям, ослабленным хроническими заболеваниями и детям. Группы риска у ОРВИ и CoViD-19 одинаковые, подчёркивает специалист.