На Украине зафиксированы случаи редкой болезни, переносимой комарами

В Киеве зафиксированы первые случаи редкой и опасной болезни — дирофиляриоза. Уже известно о трёх случаях. Болезнь, как сообщает киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава, переносят комары.

Как пишут Vesti.ua, укус насекомого поселяет в организм человека паразита — круглого гельминта Dirofilaria. Гельминты и провоцируют болезнь: на месте укуса появляется отёк, покраснение и опухоль. Сам паразит может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 см.

Как уточняет издание, от момента заражения до возникновения опухоли может пройти от месяца до двух лет. Извлекают паразита хирургическим путём. В Киеве извлекли паразитов длиной 11, 7 и 12 см — в одном случае из правой кисти и в двух других — из левого глаза.