Найдены тела двух туристов, разбившихся на Ключевском вулкане

В Камчатском крае сотрудники МЧС нашли тела двух туристов, которые сорвались с Ключевского вулкана. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе — на высоте 3560 метров", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что на вулкане Ключевской два туриста оступились при спуске с ледника, после чего около 1000 метров пролетели вниз со склона. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии. Вертолёт на такую высоту не поднялся. Группе сотрудников МЧС же пришлось разбить лагерь на высоте 2500 метров, чтобы переночевать, адаптироваться к высокогорью и не получить горную болезнь.